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В Ставропольском крае осквернили могилы бойцов СВО

В селе Ростовановском в Ставропольском крае осквернили могилы бойцов СВО
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В селе Ростовановском в Ставропольском крае были осквернены могилы участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев.

По его словам, «в селе Ростовановском произошел вопиющий случай вандализма».

«Преступники задержаны», – подчеркнул глава муниципалитета.

Он отметил, что в настоящее время ведутся следственные действия. Бабичев поблагодарил сотрудников ФСБ и МВД за оперативность в расследовании случившегося.

31 марта стало известно, что в Крыму вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака. На фотографии можно заметить, что возле могилы раскиданы траурные венки и цветы. Кроме того, рядом с местом захоронения неизвестные раскидали таблички с других могил и пытались их поджечь. Крест на могиле журналиста остался целым.

Ранее на СВО погиб 18-летний студент медколледжа.

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