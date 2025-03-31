Падение ребенка из машины на полном ходу в Саратовской области попало на видео

В Энгельсе сняли на видео, как ребенок вылетает из авто на полном ходу

В Энгельсе Саратовской области ребенок на полном ходу выпал из машины. Инцидент попал на камеру видеорегистратора машины, которая находилась рядом. Позже кадры с устройства опубликовал Telegram-канал «Мой Энгельс».

Все произошло 25 марта после 21:00 вечера. На кадрах машина поворачивает с второстепенной дороги на Полиграфическую улицу, когда из нее вылетает ребенок, на вид двух-трех лет. После этого авто притормаживает, из него выбегает женщина и забирает ребенка обратно в салон.

«Как хорошо, что все обошлось и ребенок жив, а мог попасть под колеса другого автомобиля», «Очень испугалась... Как так? Открыл дверь и выпал», «Детям дозволено все, открывать кнопки на дверях, отстегивать себя в автокреслах. Никакого воспитания», — высказались под видео подписчики канала.

Многие осудили родственников ребенка, которые не удостоверились в безопасности дошкольника. Но нашлись и те, кто вступился за мать, отметив, что «все ситуации на дороге предусмотреть невозможно» и «случается всякое».

Ранее в Тюмени трехлетний ребенок выпал из машины отца на дорогу во время движения.