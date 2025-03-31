Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Падение ребенка из машины на полном ходу в Саратовской области попало на видео

В Энгельсе сняли на видео, как ребенок вылетает из авто на полном ходу

В Энгельсе Саратовской области ребенок на полном ходу выпал из машины. Инцидент попал на камеру видеорегистратора машины, которая находилась рядом. Позже кадры с устройства опубликовал Telegram-канал «Мой Энгельс».

Все произошло 25 марта после 21:00 вечера. На кадрах машина поворачивает с второстепенной дороги на Полиграфическую улицу, когда из нее вылетает ребенок, на вид двух-трех лет. После этого авто притормаживает, из него выбегает женщина и забирает ребенка обратно в салон.

«Как хорошо, что все обошлось и ребенок жив, а мог попасть под колеса другого автомобиля», «Очень испугалась... Как так? Открыл дверь и выпал», «Детям дозволено все, открывать кнопки на дверях, отстегивать себя в автокреслах. Никакого воспитания», — высказались под видео подписчики канала.

Многие осудили родственников ребенка, которые не удостоверились в безопасности дошкольника. Но нашлись и те, кто вступился за мать, отметив, что «все ситуации на дороге предусмотреть невозможно» и «случается всякое».

Ранее в Тюмени трехлетний ребенок выпал из машины отца на дорогу во время движения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами