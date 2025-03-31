Эксперт назвала признаки, указывающие на развитие аутизма у ребенка

Молодые и неопытные родители часто принимают нестандартное поведение ребенка за обычное, свойственное всем детям. Как распознать тревожные признаки, указывающие на развитие детского аутизма, рассказала заместитель руководителя центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», руководитель реабилитационной программы и направления «Первичная диагностика» Ксения Дерябина. Ее слова цитирует РИАМО.

«Часто дети перестают смотреть в глаза родителям и окружающим. Не проявляют желания играть и общаться с родителями или другими взрослыми и детьми. Также у детей с риском развития РАС (расстройство аутистического спектра. — «Газета.Ru») перестает развиваться речь, они могут постоянно произносить одни и те же звуки, но не говорят и не обращаются речью к родным и окружающим», — отметила специалист.

В таких случаях она советует перестраховаться и обратиться к специалисту. Начать, по ее словам, можно с прохождения скрининг-теста M-CHAT-R/F.

В марте в бассейне одного из московских фитнес-клубов стартовал проект «Я умею плавать» для детей с аутизмом. Индивидуальные получасовые тренировки проводит сертифицированный инструктор.

По словам организаторов, в рамках проекта реализуется уникальная методика обучения безопасному поведению в воде детей с РАС в возрасте от 1,5 лет до 5 лет.

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