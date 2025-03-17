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В бассейне московского фитнес-клуба стартовали тренировки для детей с аутизмом

Тренер фонда «Николаша» будет учить плавать детей с аутизмом
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Global Look Press

В бассейне одного из московских фитнес-клубов стартовал проект «Я умею плавать» для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Об этом сообщается в Тelegram-канале благотворительного фонда «Николаша».

Индивидуальные получасовые тренировки проводит сертифицированный инструктор по плаванию Анастасия Омельченко.

«Я умею плавать» — это курс из 18 занятий в бассейне. Программа рассчитана до октября, первая группа детей закончит тренировки в апреле.

По словам гендиректора фонда Елизаветы Дадоновой, в рамках проекта реализуется уникальная методика обучения безопасному поведению в воде детей с РАС в возрасте от 1,5 лет до 5 лет.

«Во время тренировок дети учатся задерживать дыхание при внезапном падении в воду или неожиданном погружении, начинают самостоятельно выбираться из воды на бортик бассейна или на берег, увереннее держатся на воде», — рассказала она.

Проект «Я умею плавать» был поддержан Фондом президентских грантов.

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