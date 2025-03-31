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В Донецке произошло аварийное отключение шести подстанций

Кулемзин: 1020 жителей Донецка остались без света из-за отключения подстанций
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Unsplash

Более 1000 жителей города Донецка остались без света в связи с аварийным отключением нескольких трансформаторных подстанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Алексей Кулемзин.

По его словам, специалисты Государственного предприятия «Донецкие городские электрические сети» зафиксировали отключение шести трансформаторных подстанций. Все объекты находятся в Киевском районе.

«Без электроэнергии остаются 1020 абонентов», — говорится в заявлении.

Кулемзин уточнил, что сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановительным работам.

29 марта прокуратура Приморского края сообщила, что во Владивостоке произошло частичное отключение света и холодной воды. Электричество пропало в более чем 70 жилых домах, а холодное водоснабжение — в более чем 300 зданиях.

Как рассказали в надзорном ведомстве, причиной послужила авария на электрической подстанции «Голубинка». При этом сотрудники прокуратуры организовали проверку и поставили на контроль проведение аварийно-восстановительных работ.

Ранее в одном из городов Республики Алтай пропал свет из-за поджога подстанции.

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