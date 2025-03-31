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Петербургский пенсионер обогатил мошенников на 6,4 млн рублей

78.ru: в Петербурге пенсионер из-за мошенников лишился 6,4 млн рублей
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Depositphotos

В Петербурге 61-летний мужчина доверился мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В период с конца января по начало февраля с пенсионером связался неизвестный, который представился «сотрудником Центробанка». Аферист под предлогом якобы помощи в сохранении денег петербуржца перевести сбережения на «безопасный счет».

Пенсионер доверился злоумышленнику и отдал аферистам 6,4 млн рублей. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы.

До этого в Москве 16-летняя школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей, чтобы та «сняла порчу» на сдачу ЕГЭ. Эти деньги ее родители откладывали на первый взнос за квартиру для дочери.

Ранее стало известно об очередном способе обмана российских пенсионеров по телефону.

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