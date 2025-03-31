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Московская школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей ради сдачи ЕГЭ

Mash: в Москве школьница ради сдачи ЕГЭ отдала гадалке 3,8 млн рублей
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Depositphotos

В Москве 16-летняя школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей, чтобы та «сняла порчу» на сдачу ЕГЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре прошлого года девушке-подростку в интернете попалась онлайн-гадалка, которая предложила погадать ей на поступление в вуз за 500 рублей. Во время расклада аферистка заявила, что якобы видит «страшную порчу», и у школьницы не получится поступить в высшее учебное заведение.

После этого гадалка предложила ей помочь решить эту ситуацию с помощью платных ритуалов — несовершеннолетняя поверила злоумышленнице. Суммарно девушка перевела аферистке 3,8 млн рублей, которые родители отложили ей на первый взнос за квартиру. Когда все закончилось, мошенница просто удалила чат.

Семья заметила пропажу денег, когда готовилась к сделке с недвижимостью. Школьница во всем призналась родителям. По факту случившегося подано заявление в полицию.

Ранее пенсионерка пыталась снять порчу с дочери и лишилась сбережений.

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