Стало известно об очередном способе обмана российских пенсионеров по телефону

Телефонные мошенники стали похищать деньги у российских пенсионеров под предлогом замены электросчетчиков. Об этом, ссылаясь на материалы МВД России, сообщает ТАСС.

Злоумышленник представляется пожилому человеку работником энергетической компании и сообщает о необходимости замены электросчетчиков. Для этого он просит продиктовать номер отправленной в SMS заявки. Пенсионер выполняет просьбу мошенника, и разговор на этом завершается.

Затем пожилому человеку звонит лжеполицейский, «сотрудник Росфинмониторинга», «работник портала «Мос.ру»», либо якобы другой социальной структуры или правоохранительного органа. Он убеждает пенсионера в том, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются завладеть деньгами. Поэтому необходимо снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на «безопасном счете».

Иногда мошенники убеждают человека в том, что от его имени якобы оформлена доверенность на третье лицо, и для того, чтобы обезопасить свои счета, следует установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. После этого происходит списание денег.

В МВД подчеркнули, что «безопасных банковских счетов» не существует, и призвали граждан проявлять бдительность.

29 марта россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием домашних животных.

Ранее в МВД России назвали число людей, вовлеченных в мошеннические схемы.