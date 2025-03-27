Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка пыталась снять порчу с дочери и лишилась почти 700 тысяч рублей

В ЛНР лжегадалки выманили у пенсионерки почти 700 тысяч рублей
close
Depositphotos

В Алчевске пожилая женщина поверила двум гадалкам и лишилась накоплений. Об этом сообщает МВД ЛНР.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя пенсионерка, она рассказала, что встретила на улице двух незнакомок. Женщины представились гадалками и убедили потерпевшую в том, что на ее 53-летнюю дочь наложена порча.

Чтобы избавиться от «проклятия», мошенницы предложили пенсионерке пройти магический ритуал. Получив деньги, они скрылись. Общий ущерб составил почти 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленниц устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. Иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу.

Ранее мошенницы сняли с пенсионерки порчу и золотые украшения в Рязанской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами