Пенсионерка пыталась снять порчу с дочери и лишилась почти 700 тысяч рублей

В ЛНР лжегадалки выманили у пенсионерки почти 700 тысяч рублей

В Алчевске пожилая женщина поверила двум гадалкам и лишилась накоплений. Об этом сообщает МВД ЛНР.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя пенсионерка, она рассказала, что встретила на улице двух незнакомок. Женщины представились гадалками и убедили потерпевшую в том, что на ее 53-летнюю дочь наложена порча.

Чтобы избавиться от «проклятия», мошенницы предложили пенсионерке пройти магический ритуал. Получив деньги, они скрылись. Общий ущерб составил почти 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленниц устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. Иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу.

Ранее мошенницы сняли с пенсионерки порчу и золотые украшения в Рязанской области.