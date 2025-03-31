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Таинственный незнакомец подбрасывает бутылки с мочой в мусорные контейнеры горожан

В США ищут мужчину, который подбрасывает бутылки с мочой в мусорные контейнеры
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Житель города Портленд (Орегон, США) обеспокоен действиями таинственного незнакомца, который регулярно подбрасывал в контейнер, предназначенный для отходов на переработку, бутылки с мочой. Об этом сообщает KKTV.

По словам Алекса Дуйна, проблема не решается уже на протяжении нескольких месяцев. Мужчина утверждает, что в сентябре он выставил бак с отходами ближе к дороге, чтобы водителю, который занимается сбором отходов, было проще забрать его содержимое. Каково же было удивление Дуйна, когда сборщик мусора отказался изымать содержимое бака. Тогда мужчина заглянул внутрь и обнаружил там помимо своих отходов шесть канистр, наполненных мочой.

Грузчик отказался забирать бутылки, так как моча относится к классу биологических отходов, и ее надо было помещать в другой бак. Ситуация повторилась еще несколько раз, пока Дуйн не перестал выставлять свой контейнер на улицу заранее, и начал вывозить его к приезду мусорщика. Ему удалось записать на камеру, как незнакомец подъезжает к его баку на автомобиле, помещает в него канистры с биологической жидкостью и уезжает. Житель Портленда отметил, что видео получилось слишком низкого разрешения, и разглядеть номера авто или лицо нарушителя не вышло.

Когда мужчина перестал выставлять баки на дороге, таинственный незнакомец стал досаждать его соседям. Сейчас несколько горожан пытаются вычислить хулигана и поймать его своими силами.

Ранее сообщалось, что в Китае мать разрешила двухлетнему сыну помочиться в стакан посреди ресторана.

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