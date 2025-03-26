Любая физическая активность улучшает работу мозга в любом возрасте, доказали ученые

BJSM: регулярные тренировки улучшают память и внимание уже через месяц

Ученые из Университета Южной Австралии в Аделаиде выяснили, что любые виды физической активности полезны для мозга человека независимо от возраста. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Выводы специалистов основаны на крупнейшем анализе научных данных, охватившем 2724 статьи и более 250 тыс. человек.

Результаты показали, что пользу приносят любые упражнения — от йоги до активных видеоигр, где геймерам приходится двигаться. Наибольший эффект дают занятия низкой и средней интенсивности.

Улучшения наступают сравнительно быстро — через 1-3 месяца регулярных занятий.

Тренировки особенно полезны для детей, поскольку стимулируют развитие памяти.

Кроме того, людям с СДВГ занятия физкультурой и спортом помогают улучшить концентрацию и обуздать импульсивность.

Йога и китайская гимнастика тайцзи оказали лучший эффект на память, а подвижные видеоигры (например, Pokémon Go) — на общие когнитивные способности.

Ученые призывали включить физическую активность в системы здравоохранения и образования как доказанный способ поддержания когнитивного здоровья. Это особенно актуально в условиях роста нейродегенеративных заболеваний.

Ранее стало известно, что молодым мама полезно тренироваться по два часа в неделю для здоровья после родов.