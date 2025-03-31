Врач назвала тревожные причины тахикардии

Заболевания сердца (аритмия, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность) и анемия (низкий уровень гемоглобина) могут быть патологическими причинами тахикардии, которые требуют внимания. Об этом газете «Известия» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

Она уточнила, что тахикардией считается пульс 100 ударов в минуту в состоянии покоя. К другим причинам ее появления она отнесла гипертиреоз (повышенную функцию щитовидной железы), низкое артериальное давление, инфекции или воспалительные процессы в организме, а также недостаток калия или магния.

«Если пульс повысился после физической нагрузки, стресса или употребления кофе, это нормально. Попробуйте успокоиться, отдохнуть, и пульс должен снизиться. Если пульс 100 и выше сохраняется в состоянии покоя, сопровождается головокружением, одышкой, болью в груди или слабостью, это повод для беспокойства и нужно принять меры для его снижения», — уточнила Пивоварова.

В случае, если высокий пульс сохраняется в течение длительного времени, она посоветовала обратиться к врачу.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту. По его словам, в этом случае важно сразу же вызвать скорую помощь.

Ранее был разработан новый метод измерения пульса по видео.