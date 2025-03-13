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В России создали новый метод измерения пульса по видео в общественных местах

В России создали новый метод измерения пульса по видео в общественных местах

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В отделе перспективных исследований компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработали новый метод измерения пульса по видеозаписи в общественных местах. Метод поможет выявить лиц с признаками инфекционного заболевания или сильного волнения, рассказали «Газете.Ru» в компании.

Существуют разные методы бесконтактного измерения пульса под общим названием дистанционная фотоплетизмография (ДФПГ, rPPG). В ее основе лежит регистрация едва заметных изменений цвета кожи при увеличении объема кровеносных сосудов после каждого сокращения левого желудочка сердца. Существующие системы ДФПГ достаточно надежны только в идеальных условиях. Если же человек использует макияж, частично закрывает лицо, движется, или в кадре меняется освещенность, то частота его сердечных сокращений определяется неверно. Поэтому пока ДФПГ не получила широкого распространения.

Новый метод более устойчивый к искажениям и не требует дорогого оборудования. Кроме того, может использоваться в реальных условиях, не ограничивая свободу действий человека. В настоящий момент предложенная технология работает только с уже снятыми видеозаписями, но в перспективе ее можно адаптировать к наблюдениям в реальном времени.

ДФПГ может применяться в системах дистанционного контроля физического и эмоционального состояния космонавтов, капитанов дальнего плавания, машинистов, водителей, участников арктических экспедиций, работников буровых платформ и других людей, работающих в условиях изоляции.

Кроме того, ее можно будет применять для скрининга в аэропортах, вокзалах, школах и других общественных местах. Например, она позволит выявлять людей с учащенным сердцебиением и направлять их для прохождения дополнительного досмотра.

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