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Россиянам рассказали, как ходьба влияет на общее состояние и здоровье человека

Врач Антонов: ходьба способствует снижению стресса и улучшению обмена веществ
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Илья Питалев/РИА Новости

Ходьба является эффективным способом поддерживать физическую активность, не требующим специального оборудования или экипировки. Об этом в беседе с РИАМО напомнил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Ходьба является кардионагрузкой, при которой активно работают все основные группы мышц, включая мышцы ног, живота и спины. Это способствует улучшению обмена веществ, укреплению мышц и общего состояния здоровья. К тому же, при регулярных прогулках организм сжигает калории, что помогает поддерживать оптимальный вес», — пояснил специалист.

Он добавил, что ходьба также улучшает настроение, снижает уровень стресса и способствует выработке эндорфинов. Кроме того, по его словам, регулярные прогулки помогают улучшить качество сна и укрепить сердечно-сосудистую систему.

До этого эксперты отмечали, что ракинг — прогулки с утяжеленным рюкзаком — может улучшить физическую форму и укрепить тело.

По их словам, среди преимуществ такой физической нагрузки можно выделить доступность и простоту, поскольку дополнительным весом может служить обычная бутылка воды. За счет этого можно нарастить силу, укрепить мышцы ног, кора и верхней части спины, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее фитнес-тренер рассказала, как эффективно привести себя в форму к лету.

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