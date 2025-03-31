МЧС России начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме в пострадавший от землетрясения Мандалай. Об этом заявил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов в беседе с ТАСС.

«20 автотранспортными средствами будет перевезено около 120 спасателей», — отметил он.

Незадолго до этого сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. Она находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее последствия землетрясения в Мьянме сняли из космоса.