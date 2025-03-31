Россиян предупредили о мошеннической схеме с выплатами за инфляцию

Мошенники в 2025 году начали маскироваться под госорганы, рассылая письма с вредоносными файлами или фишинговыми ссылками, в которых обещают компенсацию инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель ИТ-подразделения Агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

«Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и другие», — сказала эксперт.

Богатырева добавила, что примером подобных схем служит недавняя рассылка мошенников в мессенджере Telegram, в которой они предлагали подать заявление для выплаты в 14 тысяч рублей якобы из-за инфляции в прошлом году. Для получения средств россиянам нужно было оформить необходимые документы на портале «Госуслуги». При переходе по ссылке пользователи попадали на фишинговый ресурс и страницы с нелегальным казино, отметила эксперт.

28 марта в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг». В ведомстве призвали россиян быть бдительными и не поддаваться давлению со стороны неизвестных лиц.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме аферистов со сбором средств для неизлечимо больных.