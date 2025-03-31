Редчайшая Библия ушла с молотка за 6 млн рублей

В Великобритании редчайшая Библия продана на аукционе за 6 млн рублей

В Великобритании на аукционе продали редчайший экземпляр Библии, который нашли в одном из благотворительных магазинов Oxfam, за 56,28 тысячи фунтов стерлингов (около 6 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Книга была обнаружена в груде пожертвований. По оценке экспертов, ее напечатали в 1815-1822 годах. При этом она является первым изданием полного перевода Библии на китайский язык.

«Замеченная некоторыми внимательными волонтерами как потенциально ценная, Библия была выставлена ​​на аукцион Bonhams и оценена в £600-£800. После двух недель торгов она была продана за поразительные £56 280», — говорится в сообщении.

В феврале скрипка «Йоахим-Ма», созданная итальянским мастером Антонио Страдивари, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $11,25 млн. Торги начались с суммы $8 млн, однако сумма росла ежесекундно с самого начала торгов.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.