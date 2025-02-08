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Раритетная скрипка Страдивари ушла с молотка за $11,25 млн

Скрипка Страдивари продана на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
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Depositphotos

Скрипка «Йоахим-Ма», созданная итальянским мастером Антонио Страдивари, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $11,25 млн. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Торги начались с суммы $8 млн, однако сумма росла ежесекундно с самого начала торгов.

«Ее отличает уникальный звук — богатый, сложный, глубокий. <...> «Голос» скрипки не только можно услышать, его можно почувствовать, он раскрывает тончайшие нюансы и придает каждой музыкальной фразе выразительность. Это одна из величайших скрипок, играть на которой на протяжении веков стремились первоклассные музыканты», — указано в описании лота.

Покупатель, который предложил финальную сумму в $11,25 млн, пожелал остаться неизвестным.

До этого в Москве прошел уникальный концерт на инструментах руки Антонио Страдивари «Виолиниссимо» к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Леонида Когана.

На концерте музыканты играли на скрипках Страдивари из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России.

Ранее ученые из Италии раскрыли секрет скрипок Страдивари.

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