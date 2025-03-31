Россиян предупредили, как заложенность носа может привести к воспалению мозга

Заложенность носа — один из самых распространенных симптомов, с которым люди обращаются к врачам. Причины могут быть самыми разными: от сезонной аллергии до банальной простуды. Однако за этим относительно безобидным состоянием может скрываться угроза, способная привести к серьезным осложнениям, включая воспаление мозга, рассказала «Газете.Ru» Иляна Гончарова — пластический хирург, ЛОР-врач, автор методики «Арт-лор-ринопластика».

Заложенность носа чаще всего вызвана воспалением слизистой оболочки носовых ходов. Это может быть результатом вирусной или бактериальной инфекции, аллергической реакции, полипов носа или других заболеваний. Многие привыкли терпеть неудобства или использовать капли для временного облегчения, не задумываясь о том, что за этим симптомом может стоять более серьезная угроза.

«При длительном нарушении носового дыхания ухудшается вентиляция околоносовых пазух. Их слизистая оболочка продуцирует секрет, который при нормальных условиях выводится естественным образом. Но если нос заложен, возникает застой слизи, что создает идеальную среду для размножения бактерий и развития воспалительного процесса — синусита», — объяснила она.

Околоносовые пазухи анатомически расположены вблизи жизненно важных участков черепа, включая орбиту глаза и головной мозг. При осложненном течении синусита инфекция может распространяться на соседние области, включая мозговые оболочки.

Это приводит к развитию опасных состояний. Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Абсцесс мозга — очаговое гнойное воспаление в ткани головного мозга. Тромбоз кавернозного синуса — закупорка крупного венозного синуса, что может привести к серьезным неврологическим последствиям.

«Инфекция может проникнуть в полость черепа через крошечные отверстия в костях, которые соединяют носовые пазухи с черепной полостью», — комментирует врач. «Этот процесс чаще всего связан с запущенными бактериальными инфекциями, которые развиваются при отсутствии адекватного лечения».

Простая заложенность носа редко приводит к осложнениям, если она не переходит в хроническую форму. Однако есть симптомы, которые указывают на обострение воспалительного процесса и необходимость срочного обращения к врачу.

«Это: постоянная головная боль, усиливающаяся при наклоне головы; высокая температура, сохраняющаяся более трех дней; отек или покраснение вокруг глаз; нарушение зрения, двоение в глазах; слабость, спутанность сознания. Эти признаки могут указывать на распространение инфекции за пределы носовых пазух и требуют немедленного медицинского вмешательства», — предупредила врач.

Первый и самый важный шаг в профилактике — своевременное выявление и лечение причин заложенности носа. Даже при банальной простуде важно следить за состоянием носовых пазух и не игнорировать длительную заложенность.

«Самолечение, особенно с использованием сосудосуживающих капель на протяжении долгого времени, может только усугубить ситуацию, — предупреждает Гончарова. — Они снимают отек, но не устраняют причину воспаления».

Если заложенность носа сохраняется дольше недели, сопровождается болями в области лица или другими тревожными симптомами, важно обратиться к врачу, чтобы установить точную причину. В некоторых случаях может потребоваться рентген или компьютерная томография для оценки состояния пазух.

Для лечения серьезных инфекций используются антибиотики, противовоспалительные препараты, а иногда и хирургические процедуры для восстановления нормального дыхания и дренажа пазух.

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