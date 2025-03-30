Названа неочевидная причина плохого запаха изо рта

Проблема неприятного запаха изо рта (галитоза) знакома многим, и в большинстве случаев ее связывают с заболеваниями зубов, десен или органов пищеварения. Однако есть менее очевидная причина — искривление носовой перегородки. Этот анатомический дефект может влиять на состояние полости носа, дыхательных путей и носоглотки, что в конечном итоге приводит к появлению неприятного запаха изо рта, рассказала «Газете.Ru» Иляна Гончарова — пластический хирург, ЛОР-врач, автор методики «Арт-лор-ринопластика».

Носовая перегородка — это вертикальная пластина, разделяющая полость носа на две части. В норме она должна быть ровной, но у большинства людей наблюдаются определенные отклонения структуры, что является особенностью развития организма. По статистике, искривление перегородки носа в той или иной степени встречается у более чем 80% людей. В легких случаях это не вызывает никакого дискомфорта, но при значительных деформациях может существенно ухудшиться качество жизни, включая появление неприятного запаха изо рта.

«Одной из ключевых причин такого симптома является нарушение носового дыхания. Искривленная перегородка затрудняет естественный процесс вентиляции носа, что препятствует нормальному очищению носовых пазух и приводит к застою слизи. Эти застойные явления создают идеальные условия для размножения бактерий, которые выделяют неприятные газы. Часть этих веществ попадает в носоглотку и полость рта, где и формируется неприятный запах», — объяснила она.

Есть основные причины появления запаха изо рта при искривленной перегородке.

Синуситы и воспалительные процессы. Искривленная перегородка часто вызывает хроническое воспаление околоносовых пазух — синуситы. Заложенность пазух и накопление инфицированной слизи приводят к выделению токсинов и раздражающих газов. Эти газы, смешиваясь с воздушным потоком, вызывают неприятный запах, который отдается в полости носа и рта.

Сухость слизистой оболочки рта и носоглотки. Затрудненное носовое дыхание заставляет человека дышать ртом, особенно ночью. Это пересушивает слизистую оболочку рта, которая обычно увлажняется слюной и очищает полость от остатков пищи и бактерий. Сухость рта — одна из основных причин развития галитоза.

Скопления слизи в носоглотке. Слизь, которая образуется в носовых пазухах, при нарушении оттока скапливается в носоглотке. Она становится насыщенной бактериальными продуктами жизнедеятельности, что усиливает неприятный запах.

Развитие хронических инфекций. Искривленная перегородка способствует появлению затяжных воспалений, которые могут распространяться на миндалины и аденоиды. Инфицированные ткани дополнительно продуцируют вещества с резким неприятным запахом.

«Если врач установил, что искривление носовой перегородки является причиной нарушения носового дыхания, хронических воспалений и, как следствие, неприятного запаха изо рта, лечением следует заняться незамедлительно. В большинстве случаев при выраженном искривлении требуется хирургическое вмешательство — септопластика. Это операция по выравниванию перегородки носа, которая не только улучшает дыхание, но и устраняет связанные осложнения», — рассказала врач.

Септопластика проводится под общей или местной анестезией и занимает от 30 до 90 минут. После восстановления дыхания нормализуется вентиляция носовых пазух, снижается риск воспалений и исчезает неприятный запах. Следует учитывать, что хирургическое лечение не всегда требуется. Если искривление незначительное, может быть достаточно медикаментозной терапии для снятия воспалений и нормализации состояния слизистой.

«Неприятный запах изо рта может быть следствием серьезных нарушений в организме, и искривление носовой перегородки — одна из таких причин. Этот анатомический дефект часто вызывает хронические заболевания носа и носоглотки, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий и накопления продуктов их жизнедеятельности», — резюмировала эксперт.

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