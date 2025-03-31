Россияне хотят слышать больше фоновой музыки на русском языке в общественных местах

Большинство (80%) россиян не возражают против увеличения доли русскоязычной фоновой музыки в кафе, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах. Она «зайдет», если соответствует типу и атмосфере заведения и не перетягивает внимание на текст. В качестве лучшего фона на русском большинство выбрало джаз и лаунж. Это показало исследование «Кубик Медиа», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

30% относятся к идее положительно и 50% нейтрально. Важное условие — музыка не должна выбиваться из общего стиля заведения и мешать общению или покупкам.

Противников и скептиков оказалось 20%: часть признается, что русская музыка вызывает у них дискомфорт; часть выступает против инициативы, предпочитая исключительно зарубежные треки; есть и такие, кто готов покинуть заведение, если там зазвучит песня на русском языке. А некоторые даже не заметят изменений.

Почти половина опрошенных – 47% – продолжают считать иностранную музыку более универсальным фоном, так как она воспринимается нейтрально и подходит для любых общественных мест.

Мнения о том, как язык фона влияет на восприятие музыки, разделились примерно поровну. Одна половина отмечает, что треки на русском невольно перетягивают внимание на текст, и если слова неуместны или слишком эмоциональны, это раздражает. Другая половина утверждает, что язык фона не имеет значения, важнее подходящий стиль и громкость музыки. При этом около 10% опрошенных особо подчеркнули, что русскоязычные композиции даже помогают им почувствовать приятную и уютную атмосферу.

Уместность музыки на русском зависит от типа заведения. Многие участники опроса отмечают, что в ресторанах, кафе, фитнес-клубах и торговых центрах они с большей охотой слушали бы музыку на русском, находя ее там более уместной. А вот в магазинах и салонах красоты публика чаще воспринимает русскоязычные треки нейтрально или прохладно.

Выбирая наиболее подходящий стиль русскоязычной музыки для фона, 70% голосов было отдано за спокойную инструментальную музыку — джаз и лаунж. Другие жанры получили заметно меньше голосов: легкая электронная музыка набрала 35%, популярные хиты — 26%, авторская музыка без слов — 25%. Главными критериями при этом остаются ненавязчивость, «фоновость» звучания и соответствие месту.

Среди причин, почему русская музыка звучит реже, большинство опрошенных – 40% – назвали сложность игнорировать понятные тексты на русском, которые могут отвлекать от общения или покупок. Почти столько же (38%) уверены, что русскоязычные песни не вписываются в атмосферу современных заведений, а четверть респондентов (25%) объясняют ситуацию низким качеством отечественных композиций по сравнению с зарубежными. 20% отмечают, что музыка на русском сильно выделяется только из-за обилия западных мелодий и сформировавшейся к ним привычки.

На открытый вопрос об «идеальных» песнях на русском для общественных пространств многие отметили музыку без вокала или с минимумом слов. Но вкусы различаются: одни респонденты считают ретро-хиты, легкий поп и советскую эстраду оптимальным выбором, тогда как другие называют такие песни «устаревшими» и «неинтересными молодежи», третьи подчеркивают, что современные «попса», рэп и избыточно лиричные треки раздражают и мешают фоновому восприятию. Однако большинство соглашается, что для органичного фонового звучания нужны профессионально составленные плейлисты, которые учитывают как тип заведения (магазин, кафе, фитнес-клуб), так и сезонность (например, специальная подборка на Новый год и другие праздники).

Если в целом смотреть на фоновую музыку, то она уже давно перестала быть просто «звуковым фоном» и стала важной частью потребительского опыта. Почти 30% уверены, что музыкальное оформление влияет на настроение и желание совершать покупки. А 75% участников исследования признают, что фоновое сопровождение напрямую влияет на их поведение независимо от языка: 35% сообщили, что подходящая музыка помогает им расслабиться и побуждает остаться в заведении дольше, около 30% признались, что неподходящие композиции заставляют их покинуть место быстрее.

«По данным «Кубик Медиа», в специально собранных плейлистах к недавним праздникам 14 февраля и 8 Марта не было музыки на русском языке. Это не случайность, а уже устоявшаяся практика: владельцы общественных пространств годами избегают русскоязычных треков. Существует убеждение, что с ними сложнее работать — каждую композицию нужно проверять на нежелательный контент и ненормативную лексику. При этом с иностранными хитами ситуация не проще. Хотя большинство посетителей не вникают в смысл англоязычного текста, в итоге, скажем, в детском магазине может играть последний трек Кендрика Ламара — динамичный, но совсем не «детский» по содержанию», — прокомментировал Дмитрий Яковлев, коммерческий директор «Кубик Медиа».

Ранее россиянам посоветовали рабочие способы перезагрузить мозг.