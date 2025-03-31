Врач объяснила, почему мы краснеем от смущения

Врач Гаджиева: чем больше мы смущаемся из-за краснения, тем оно сильнее

Краснение лица — это естественная реакция организма, которая часто возникает в моменты смущения, стыда или волнения. Но почему это происходит, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Милана Гаджиева.

«Краснение лица связано с работой вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции организма, такие как сердцебиение, дыхание и кровообращение. Когда мы испытываем смущение, мозг воспринимает это как стрессовую ситуацию. В ответ активируется симпатическая нервная система, которая запускает реакцию «бей или беги», — рассказала Гаджиева.

По ее словам, одним из проявлений этой реакции является расширение кровеносных сосудов в области лица. Это происходит из-за выброса адреналина, который увеличивает приток крови к коже. В результате капилляры расширяются, и лицо приобретает красный оттенок.

«Смущение — это социальная эмоция, которая часто связана с чувством уязвимости или страха осуждения. Когда мы попадаем в неловкую ситуацию, наш мозг интерпретирует это как угрозу социальному статусу. Это вызывает стрессовую реакцию, которая, в свою очередь, влияет на физиологию», — добавила кардиолог.

При этом она отметила, что краснение — это уникальная человеческая черта. Оно связано с нашей способностью к самосознанию и эмпатии. Мы краснеем, потому что осознаем, как нас воспринимают другие, и это вызывает эмоциональный отклик.

«Лицо краснеет чаще других частей тела, потому что в этой области находится большое количество мелких кровеносных сосудов, расположенных близко к поверхности кожи. Когда сосуды расширяются, кровь приливает к лицу, делая его красным. Кроме того, лицо — это самая заметная часть тела, поэтому покраснение становится очевидным для окружающих», — добавила врач.

Также она обратила внимание, что краснение может усиливаться из-за осознания того, что мы краснеем. Это создает замкнутый круг: чем больше мы смущаемся из-за своего покраснения, тем сильнее оно становится. Некоторые люди настолько переживают из-за этой реакции, что у них развивается эритрофобия — боязнь покраснеть.

«Однако важно помнить, что краснение — это естественная реакция, которая показывает нашу искренность и эмоциональность. В некоторых культурах оно даже воспринимается как признак честности и доброты», — резюмировала Гаджиева.

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