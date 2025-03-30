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В Мурманске нейтрализовали стрелка, открывшего огонь с крыши дома

Сотрудники Росгвардии нейтрализовали стрелка, открывшего огонь в Мурманске
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Telegram-канал «Mash»

Сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали стрелка, который открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западного округа ведомства.

Задержание стрелка также подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В своем Telegram-канале он поблагодарил правоохранителей за работу.

О стрельбе очевидцы сообщили вечером 30 марта. По их словам, с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы.

Telegram-канал Baza сообщил, что спецназ начал штурм здания. По словам местных жителей, стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских.

По информации Telegram-канала SHOT, несколько человек могут быть ранены в результате стрельбы.

Ранее молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро.

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Стрельба в Мурманске
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