В Мурманске нейтрализовали стрелка, открывшего огонь с крыши дома

Сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали стрелка, который открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западного округа ведомства.
Задержание стрелка также подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В своем Telegram-канале он поблагодарил правоохранителей за работу.
О стрельбе очевидцы сообщили вечером 30 марта. По их словам, с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы.
Telegram-канал Baza сообщил, что спецназ начал штурм здания. По словам местных жителей, стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских.
По информации Telegram-канала SHOT, несколько человек могут быть ранены в результате стрельбы.
Ранее молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро.