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Полиция Киева проверяет клуб, где во время тревоги веселились под русскоязычный рэп

В Киеве полиция устроила проверку в клубе, где слушали русскоязычный рэп

В Киеве полиция пришла с проверкой в один из клубов из-за песен на русском языке. Об этом сообщает «РБК Украина».

По имеющейся информации, в заведение прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа. Они общаются с администрацией клуба и сотрудниками.

«Страна.ua» опубликовала видео из заведения, на котором в ночь на 23 февраля во время воздушной тревоги в украинской столице посетители развлекаются под треки русскоязычных рэперов Скриптонита и Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента, который говорил на русском. В ролике женщина, работающая в кредитно-финансовом учреждении, заявила, что не понимает этого языка. Клиент возразил, что она по закону должна обслуживать клиентов на двух языках, а то, что она знает только украинский — ее проблема. После этого сотрудница учреждения сказала, что их беседа окончена, и предложила мужчине поискать другое отделение банка.

Ранее в Тбилиси митингующие напали на мужчину, решив, что он русский.

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