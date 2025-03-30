В Дагестане задержали водителя, «прокатившего» полицейского на капоте автомобиля

Дагестанские полицейские задержали в Хасавюрте водителя, который протащил на капоте своего автомобиля одного из правоохранителей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан.

Авария произошла 30 марта в селе Дылым. В результате столкновения двух легковых автомобилей никто не пострадал, при этом предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия на Lada Granta. Около 12:00 полицейские заметили машину нарушителя без номеров на одном из постов ГАИ в Казбековском районе.

Водитель проигнорировал требование остановиться, попытался скрыться и «протащил на капоте своего автомобиля одного из полицейских».

Усилиями полиции машину удалось остановить, за рулем оказался 42-летний местный житель. Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

В воскресенье Telegram-канал Mash Gor писал, что в Дагестане сотрудник полиции проехал несколько километров на капоте правонарушителя — с Казбековского поста до Хасавюрта. Судя по видео на канале «Эхо Дагестана | Новости Махачкала», скорость Lada Granta была не менее 30-40 км в час. Машину смог остановить полицейский внедорожник УАЗ «Патриот», который прижал нарушителя к бордюру.

Ранее в Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 14 человек.