В российском городе продают памятник Ленину

В Тверской области частное лицо продает памятник Владимиру Ленину. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов, передает «Афанасий-бизнес».

По информации издания, объявление о продаже памятника опубликовало частное лицо из города Вышний Волочек. Монумент изготовлен из сплава и имеет высоту около двух метров. Продавец назначил за него цену в 700 тысяч рублей.

Отмечается, что происхождение памятника неизвестно. Судя по опубликованной продавцом фотографии, сейчас он в лесу возле водоема дожидается нового владельца.

До этого ВЦИОМ выяснил, что 47% россиян скорее положительно относятся к Ленину. Почти каждый второй опрошенный россиянин из 1600 человек старше 18 лет позитивно высказался об этой исторической фигуре. При этом 15% респондентов относятся к нему отрицательно, а 30% Ленин оказался безразличен.

Ранее вандалы разрушили памятник Ленину в Астрахани.