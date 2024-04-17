Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе продают памятник Ленину

В Тверской области продают памятник Ленину

close
100%
Avito

В Тверской области частное лицо продает памятник Владимиру Ленину. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов, передает «Афанасий-бизнес».

По информации издания, объявление о продаже памятника опубликовало частное лицо из города Вышний Волочек. Монумент изготовлен из сплава и имеет высоту около двух метров. Продавец назначил за него цену в 700 тысяч рублей.

Отмечается, что происхождение памятника неизвестно. Судя по опубликованной продавцом фотографии, сейчас он в лесу возле водоема дожидается нового владельца.

До этого ВЦИОМ выяснил, что 47% россиян скорее положительно относятся к Ленину. Почти каждый второй опрошенный россиянин из 1600 человек старше 18 лет позитивно высказался об этой исторической фигуре. При этом 15% респондентов относятся к нему отрицательно, а 30% Ленин оказался безразличен.

Ранее вандалы разрушили памятник Ленину в Астрахани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами