Академик РАН рассказал, когда прояснится информация о новом вирусе

В ближайшие 24 часа может быть установлена природа неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев в интервью ИА «Регнум».

По словам Зверева, недостаток данных пока не позволяет точно определить возбудителя заболевания. Он отметил активную работу Роспотребнадзора над этим вопросом и выразил уверенность в скором появлении результатов.

Пациенты с указанными симптомами сообщают о неэффективности антибиотиков против кашля с кровью, а также отрицательных результатах тестов на грипп (A и B) и COVID-19. В медицинских заключениях диагноз обычно формулируется как «острая инфекция верхних дыхательных путей».

Зверев допустил возможность микоплазменной пневмонии, подчеркнув, что в этом случае речь идет о бактериальной, а не вирусной инфекции, и что эффективность антибиотиков зависит от правильности выбора препарата.

29 марта Telegram-канал SHOT написал, что в стране начал распространяться неизвестный вирус. По данным журналистов, у всех заболевших наблюдается одинаковый набор симптомов — повышение температуры тела до 39°С, слабость, ломота и сильный кашель. Более того, некоторые люди жалуются на кашель с кровью.

Ранее Онищенко прокомментировал сообщения о появлении в России неизвестного вируса.