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Потерпевшие по делу Тимура Иванова подтвердили свои иски

Потерпевшие по делу Тимура Иванова поддержали иски на более чем 4,1 млрд рублей
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Аня Громова/«Газета.Ru»

Банк «Интеркоммерц», признанный банкротом, через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Главное управление обустройства войск (ГУОВ) выступил в качестве потерпевшего по делу, связанному с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым и его подчиненным Антоном Филатовым. В суде были поддержаны гражданские иски на сумму более 4,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Официальные представители ГУОВ и АСВ, заявившие во время предварительного следствия гражданские иски с требованиями о взыскании с фигурантов более 205 млн рублей и около 3,9 млрд рублей, что составляет порядка 4,1 млрд рублей, поддержали свои требования в Московском городском суде», — подчеркнул собеседник.

Следствие установило, что в период работы Тимура Иванова на посту заместителя министра обороны он содействовал коммерческим структурам, безвозмездно выполнявшим работы на его личных объектах. Иванову предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (свыше 1 млрд рублей). Сам обвиняемый свою вину категорически отрицает.

До этого Басманный суд Москвы арестовал 23 автомобиля, принадлежавших Тимуру Иванову и его родственникам.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.

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Дело Тимура Иванова
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