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Возле Соборной мечети в Москве задержали двух турков с гранатой

РИА: охрана Соборной мечети в Москве задержала двух турков с гранатой.

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Охрана Соборной мечети в Москве задержала на входе двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату, но без взрывчатого вещества.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

«Охрана Соборной мечети Москвы около 17:00 мск задержала в КПП двух граждан, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Представитель ДУМ отметил, что охрана мечети сработала быстро и качественно. На данный момент с нарушителями работает полиция. Официального комментария от МВД пока не было.

До этого сотрудники правоохранительных органов получили звонок от неизвестного, который пригрозил расправиться над священником и прихожанами первой соборной мечети в Уфе в Республике Башкортостан. Полиция была вынуждена оцепить территорию мечети.

Незадолго до того, Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с россиянами, которые планировали поджог мечети в Белгороде по указанию украинских спецслужб.

Ранее депутат Госдумы выступил против возведения мечетей.

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