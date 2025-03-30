Немецкая ракета-носитель Spectrum упала сразу после запуска

Первый запуск немецкой ракеты-носителя Spectrum, разработанной стартапом Isar Aerospace, завершился неудачей. Ракета упала спустя несколько секунд после старта с норвежского космопорта Андойя, пишет ТАСС.

Попытка вывести ракету на орбиту была предпринята 30 марта в 12:30 по местному времени (13:30 мск). Несмотря на то, что Isar Aerospace изначально не ставила перед собой задачу вывода ракеты на орбиту, запуск рассматривался как важный испытательный полет, целью которого был сбор данных и накопление опыта.

Представитель компании подчеркнул, что до сих пор ни одной компании не удавалось успешно вывести на орбиту свою первую ракету. Запуск двухступенчатой ракеты с заявленной грузоподъемностью до 1 тонны на низкую околоземную орбиту должен был стать историческим событием — первым запуском орбитальной ракеты с территории Западной Европы (за исключением Великобритании).

Первоначально запуск был запланирован на 24 марта, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале марта Воздушно-космические силы РФ провели

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