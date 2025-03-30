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Каждый десятый житель курского приграничья нуждается в медпомощи

Сухарева: каждый десятый переживший оккупацию курянин нуждается в медпомощи
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Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Примерно каждый десятый житель приграничных районов Курской области, возвращенных из оккупации, нуждается в медпомощи. Об этом ТАСС сообщила начальник учебно-методического отдела территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы Елена Сухарева.

Она уточнила, что большинство эвакуированных забирают родственники, часть уезжает в пункты временного размещения, еще часть эвакуированных доставляют в больницы.

«14 марта были возвращены 64 человека, из них шесть — в больницу. Позже 53 эвакуировали, четверо — в больницу. Примерно десятая часть получается», — сказала Сухарева.

По ее словам, большинство эвакуированных являются пожилыми людьми, молодежи и детей среди них практически нет.

Накануне Хинштейн сообщил, что 25 жителей приграничных районов Курской области, ранее насильственно вывезенных украинскими военными в Сумы, возвращены на родину. Семь человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, трое находятся под наблюдением врачей в Брянской области, еще двое получили медицинскую помощь в пути. Тринадцать человек встретил лично Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что среди возвращенных курян есть 11-летний ребенок.

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