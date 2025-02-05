По данным Росстата, в Москве только за первые восемь месяцев 2024 года организациями-застройщиками было возведено 87 жилых зданий и введено в эксплуатацию 42,5 тысячи новых квартир. Аналитическое агентство Digital Guru проанализировало более 800 тысяч сообщений в чатах 170 жилых комплексов в различных районах Москвы и выявило главные аспекты недовольства москвичей жильем в новостройках.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, каждый четвертый москвич недоволен своим ЖК. Исследование отмечает рост негатива в зависимости от этапа заселения. На стадии строительства доля негативных сообщений минимальна (12%) — жители обсуждают организационные вопросы, выбор жилья и ремонт. Однако на этапе эксплуатации домов количество негативных комментариев возрастает до 25%. Вопреки стереотипу о том, что более дорогое жилье способно обеспечить большую удовлетворенность потребителя, наивысший показатель по доле негативных сообщений зафиксирован в чатах жилых комплексов «премиум» класса (26%). Различия в показателях «комфорт» и «бизнес» класса оказались несущественными. Негатив у жителей «премиум» сегмента вызывают в основном темы, связанные с проблемами эксплуатации зданий после их сдачи.

Наиболее обсуждаемой темой для всех сегментов рынка оказался паркинг. Доля сообщений росла с повышением класса жилья: в сегменте «комфорт» 21% сообщений с четко сформулированной темой приходился на обсуждение парковки, тогда как в «бизнес» и «премиум» классах показатель достиг 27 и 35% соответственно. При этом в чатах домов классов «бизнес» и «комфорт» наиболее часто обсуждались поведение водителей, не соблюдающих правила парковки, а также нехватка парковочных мест.

Причиной последней проблемы является стихийная парковка во дворах и нелегальное использование подземного паркинга. В «премиум» сегменте также существует проблема нехватки парковочных мест, однако причина отнюдь не в поведении соседей по дому или району, а в их фактическом дефиците. Жители активно интересуются покупкой и арендой, отмечая высокую стоимость. Больше всего вопрос нехватки паркинга волнует жителей районов Хорошевский (30% всех сообщений в этом районе), Тимирязевский (22%), Фили-Давыдково (15%), Щербинка и Богородское (по 13%).

Еще одним популярным вопросом, волнующим жителей московских новостроек, стал уровень безопасности в ЖК. В «бизнес» и «премиум» классе активному обсуждению подвергается качество работы службы охраны, нахождение посторонних на территории вызывает опасение и недовольство среди участников чатов — 12 и 9% от всех сообщений. В то же время жители домов комфорт-класса, которые в большинстве случаев не имеют организованной системы охраны, поднимают вопросы базовой безопасности. 58% обсуждений на тему безопасности в «комфорт» классе приходится на происшествия, в «бизнес» классе — 45%. При этом число жалоб на проникновение на территорию ЖК или обитание рядом с ней лиц без постоянного места жительства сильно коррелирует с классом жилого комплекса. Если в «комфорт» классе на эту тему приходится 10% всех обсуждений вопроса безопасности, то в «бизнесе» — менее 1%.

В топ–5 тем, обсуждаемых москвичами, вошли также наличие колясочных и инфраструктуры для выгула домашних животных.

При этом для жителей ЖК «комфорт» класса особенно остро стоит вопрос наличия колясочных — этот вопрос поднимается в каждом пятом чате. Волнует москвичей и тема обслуживания электрокаров — повышенный интерес к инфраструктуре для электромобилей зафиксирован в жилых комплексах «бизнес» класса — 2,43%, в «комфорт» классе — всего 0,09%. Более всего жильцов волнует возможность установки зарядок на парковке, а также возможность аренды места, уже обеспеченного инфраструктурой. При этом владельцы электромобилей в чатах нескольких жилых комплексов сообщают о конфликтах с управляющей компанией и другими пользователями паркинга на почве установки зарядных станций.

Нехватка инфраструктуры для выгула домашних животных и поведение хозяев особенно остро стоят для жителей новостроек сегмента «комфорт» и «бизнес». В среднем около 9% сообщений в чатах ЖК «комфорт» класса посвящены вопросам уборки за питомцами, а также агрессивному поведению собак и отсутствии надлежащих мер безопасности при выгуле крупных животных, для «бизнес» класса – 8%. Больше всего обсуждений правил выгула домашних животных приходится на районы Тимирязевский (15% всех сообщений в этом районе), Головинский, Хорошевский и Филимонковское (по 6%).

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