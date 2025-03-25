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Шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна седьмого этажа в Петербурге

78.ru: в Петербурге ребенок с задержкой развития выпал из окна седьмого этажа
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Shutterstock

В Петербурге шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна, пока родителей не было дома. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 25 марта в одном из многоэтажных домов на Индустриальном проспекте. Ребенок с задержкой развития вылез в окно и упал с высоты и приземлился на козырек, пока его родителей не было дома.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью пожарной лестницы сняли пострадавшего с козырька. Ребенка доставили в медицинское учреждение, сейчас за его жизнь борются врачи. Подробной информации о состоянии мальчика не поступало.

До этого россиянка мыла окна и упала с пятого этажа. После этого она оказалась в больнице с тяжелыми травмами, пострадавшая сможет ходить без костылей лишь через полгода.

Ранее калининградец попал под машину и выпал из окна в один день.

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