В МЧС заявили, что Мьянме необходима помощь России после землетрясения

Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

«Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей. Они видели, как мы проводим работу во всех точках земного шара, поэтому наша помощь им очень нужна», — заявил он.

По словам Воронцова, в Мьянму направили 120 спасателей, врачей и кинологов. На данный момент самолет МЧС доставил в регион аэромобильный госпиталь. Он добавил, что самая сложная обстановка сейчас складывается в городе Мандалай, поэтому российская сторона передислоцирует основные силы туда.

До этого в Мьянму военно-транспортный самолет с отрядом спасателей направила Белоруссия.

28 марта в Мьянме произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. При этом их афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд.

В результате стихийного бедствия пострадало большое количество людей. Ряд зданий оказались повреждены, а также были разрушены исторический дворец Мандалай и мост через реку Иравади. На этом фоне в Мьянме ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее в Мьянму прибыли более 100 спасателей из РФ.