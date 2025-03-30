В Бангкоке выросло число жертв землетрясения

Thai PBS: число погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18 человек

Число погибших в таиландской столице Бангкоке после мощного землетрясения в Мьянме выросло и составило 18 человек. Об этом сообщил государственный телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство спасательной службы таиландской столицы.

По данным спасателей, на месте обрушения 30-этажного строившегося здания Управления генерального аудитора Таиланда нашли тела еще четырех погибших.

Выступивший на брифинге для журналистов мэр Бангкока Чатчат Ситтхипхан отметил, что окончательное число погибших в столице пока неизвестно и будет уточняться по мере продвижения поисковых работ.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.