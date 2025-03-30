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Россиянин подрался с женой из-за пульта от телевизора и ударил ее ножом

В Ростове-на-Дону мужчина отделался условным сроком за нападение на жену с ножом
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ростова-на-Дону получил полтора года условно за драку с женой и нападение на нее с ножом. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел , когда семейная пара смотрела вечером телевизор. Женщина хотела смотреть один канал, ее муж настаивал на другом. Между ними завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.

В ходе потасовки из-за пульта муж схватил нож и ударил им супругу. Испугавшись последствий, злоумышленник вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

Сначала ростовчанин рассказал полицейским, что женщина сама упала на нож, но во время расследования признался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Жена обвиняемого простила его, приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что житель Еравнинского района Бурятии напал на любовника жены, мужчина ударил соперника топором по голове. 52-летний житель Сосново-Озерска распивал спиртные напитки у себя дома в компании сожительницы и своего приятеля. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого мужчину наедине. Вернувшись, обвиняемый застал их в кровати. В порыве ревности он схватил топор и несколько раз ударил им соперника по голове и телу. Спасти 35-летнего пострадавшего не удалось.

Ранее заподозрившая мужа в измене жена окатила его кипящим маслом.

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