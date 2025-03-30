Американка признана виновной в мошенничестве с JPMorgan на $175 млн

AP: американку осудили за обман крупнейшего банка США JPMorgan на $175 млн

Гражданка Соединенных Штатов Чарли Джавис признана виновной в мошенничестве при продаже стартапа Frank компании JPMorgan Chase на $175 млн. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на решение Нью-йоркского суда.

Жюри присяжных установило, что 32-летняя Джавис намеренно завышала число пользователей своей платформы для образовательного финансирования: вместо реальных 300 тысяч она заявила о 4,25 млн. Это позволило ей искусственно увеличить стоимость стартапа. Джавис также обещала банку рост аудитории до 10 млн, что суд счел ложными заверениями. Приговор будет объявлен позже.

«Подделка данных и ложные обещания стали основой схемы, направленной на обман инвесторов», — отметили в прокуратуре.

Защита Джавис настаивает, что электронный браслет, который может быть назначен до приговора, осложнит ее работу инструктором по пилатесу.

18 февраля сообщалось, что американка похитила из банка $60 тысяч, вооружившись водяным пистолетом.

Ранее в Италии преступники ограбили на €3 млн инкассаторские фургоны с наличными.