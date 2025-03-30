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В Италии преступники ограбили на €3 млн бронированные фургоны

В Италии преступники ограбили на €3 млн инкассаторские фургоны с наличными
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Depositphotos

Дерзкое ограбление инкассаторских фургонов произошло в итальянской Тоскане близ города Ливорно. Об этом сообщает портал unionesarda.it.

Злоумышленники похитили €3 млн, предназначенные для выплаты пенсий, и скрылись.

По данным издания, группа из десяти вооруженных людей в масках подожгла фургон с животными, перекрыв движение на дороге Аурелия. Взрыв и огонь заблокировали два бронированных автомобиля, перевозивших деньги из Ливорно в Гроссето. Грабители, крича на сардинском диалекте, открыли стрельбу в воздух, захватили наличные и скрылись на заранее приготовленных машинах.

Полиция и карабинеры развернули масштабную операцию: дороги в регионе перекрыты, поиск ведется с вертолетов.

В апреле прошлого года в юго-восточной части Франции злоумышленники ограбили инкассаторский фургон, похитив несколько миллионов евро. Инцидент произошел в пригороде Лиона — Рилльё-ла-Пап. Четверо преступников в темных капюшонах заблокировали двумя автомобилями фургон инкассаторов и заставили водителя и экспедитора выйти из машины, пригрозив огнестрельным оружием. Далее бандиты схватили несколько сумок с наличными и скрылись, успев предварительно сжечь автомобили.

Ранее россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино.

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