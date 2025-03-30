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В Италии ведущий государственного телеканала осадил журналиста из Украины

В Италии телеведущий осадил украинского журналиста Майструка
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Depositphotos

На итальянском государственном телеканале RAI-3 ведущий возмутился высказываниями украинского журналиста Вячеслава Майструка и в итоге осадил его. Об этом сообщила российская журналистка Ася Емельянова в своем Telegram-канале.

Майструк позволил себе некорректные высказывания на политическую тему и не стал реагировать на замечания.

«[Ведущий] объяснил украинскому гостю, который три года шлялся по итальянским ток-шоу, выдавая себя за журналиста, безнаказанно ругаясь русским матом, включаясь из своей киевской ванной, что у него дома так себя вести нельзя», — отметила Емельянова.

По ее словам, происходящее в эфире напоминало публичную ссору президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Трамп также раскритиковал отказ Зеленского от прекращения огня, подчеркнув, что у Киева «заканчиваются солдаты», и заявил, что без США у Украины «вообще нет карт». После завершения брифинга Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по металлам было отменено, как и пресс-конференция по итогам встречи.

Ранее в США объяснили недовольство Трампа в отношении Зеленского.

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