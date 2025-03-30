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В польском городе прошел протест против закрытых границ с Белоруссией

В Белостоке провели акцию протеста из-за закрытых границ с Белоруссией
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Michal Kosc/AP

В городе Белосток на северо-востоке Польши движение предпринимателей «Объединенный Восток» провело акцию протеста из-за закрытых границ с Белоруссией. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio Bialystok.

Участники акции призвали руководство Польши обратить внимание на убытки, которые несет их бизнес из-за закрытых погранпунктов на границе с Белоруссией.

«Розничные продажи в нашей провинции снизились на 5,4%», — поделилась представительница движения Эвелина Грыгатович-Шимовская.

Она подчеркнула, что в соседнем Люблинском воеводстве торговля с Белоруссией не пострадала, поскольку там не стали закрывать движение через границу.

Местные власти затруднились ответить на вопрос, когда будут открыты погранпереходы.

19 марта замглавы министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что его страна может разместить противопехотные мины на восточной границе, то есть границе с Белоруссией. Также Варшава планирует возвести на восточной границе другие укрепления «для обеспечения безопасности своих граждан» в рамках проекта «Восточный щит». С Россией Польша граничит на севере.

Ранее стало известно, что построенный Польшей в Беловежской пуще забор привел к подтоплениям.

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