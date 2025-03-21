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Построенный Польшей в Беловежской пуще забор привел к подтоплениям

Минприроды РБ: польские заграждения в Беловежской пуще привели к подтоплению
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Global Look Press

Возведение Польшей заграждения в Беловежской пуще вдоль границы с Белоруссией приводит к негативным экологическим последствиям, включая подтопление территорий. Об этом заявила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов минприроды Белоруссии Виктория Воронова, пишет ТАСС.

Выступая на международной конференции, посвященной Всемирному дню водных ресурсов, Воронова отметила, что возведенное сооружение, включающее техническую дорогу, блокирует естественный отток воды, вызывая подтопление более 19 га, а также снижение биоразнообразия.

Кроме того, она указала на нарушение миграционных путей животных и обеднение генофонда. Воронова подчеркнула необходимость совместных международных усилий для снижения рисков.

Строительство заграждения высотой 5,5 м и протяженностью 186 км, завершенное в июне 2022 года, было предпринято Польшей для предотвращения нелегальной миграции. Однако, по мнению Минска, оно представляет серьезную угрозу для экосистемы Беловежской пущи.

В прошлом году министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не планирует укрепление границы с Калининградской областью России по примеру польско-белорусской границы.

Ранее Грызлов предостерег Польшу от провокаций на границе с РФ и Белоруссией.

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