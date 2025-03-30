Названа опасная причина появления «мушек» перед глазами

Бывает так, что перед глазами появляются черные точки, иногда их называют «мушками». Они хаотично двигаются и вызывают желание отмахнуться. На самом деле никаких мушек на самом деле нет. Почему возникает такое «видение», «Газете.Ru» рассказала офтальмолог клиники «Семейная» Эльвира Шихалиева.

По ее словам, появление «мушек» перед глазами – довольно частая жалоба пациентов офтальмолога. Причины этого явления могут быть разные, в том числе стрессы, переутомление, дефицит железа в рационе. Но все же чаще всего это связано с ухудшением здоровья глаз.

«Например, «черные точки» перед глазами могут появиться как реакция на травму глаза, попадание в глаз инородного тела. Или же при отслойке сетчатки. В последнем случае также возможно ухудшение остроты зрения, появление перед глазами вспышек и искр. Конечно, подобные симптомы должны насторожить и стать поводом немедленного обращения к врачу, ведь отслойка сетчатки или травма могут привести к слепоте. Особенно внимательными должны быть люди, страдающие близорукостью, ведь у них вообще повышен риск отслойки сетчатки», — объяснила она.

Часто «черные точки» перед глазами возникают как следствие деструкции стекловидного тела.

«Стекловидное тело занимает около 2/3 объема глазного яблока и обеспечивает прохождение света к сетчатке, поэтому любая его патология требует внимания врача. В норме стекловидное тело прозрачное (отсюда и его название), но с возрастом оно может утратить однородную структуру и прозрачность. Как следствие – нарушение зрения. Деструкция стекловидного тела не считается серьезной патологией, но все же требует регулярных осмотров врача. Обязательно во время осмотра нужно как можно более точно и подробно описать «мушек», ведь они бывают разными по интенсивности. Бывает так, что помехи зрению появляются только при ярком освещении. А бывает так, что помехи присутствуют всегда и доставляют массу неудобств: из-за «мушек» человек не может читать или работать за компьютером. Очевидно, что рекомендации врача в этих случаях будут разными», — отметила Шихалиева.

Очень внимательно следует отнестись к здоровью глаз людям с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом, остеохондрозом.

«При всех этих заболеваниях появление «мушек» может означать серьезный сбой в организме. И очень важно вовремя диагностировать заболевание и назначить лечение», — резюмировала врач.

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