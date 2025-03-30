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Юрист объяснил, как наказать таксиста, который грубит и требует чаевые

Юрист Алиев: запись с видеорегистратора, где грубит таксист, вам не предоставят
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Ежегодно спрос на услуги такси остается крайне высоким, и этот вид транспорта продолжает набирать популярность. Например, только в столице такси ежедневно перевозят около 1,6 миллиона пассажиров. С появлением агрегаторов заказ автомобиля стал проще, а время ожидания сократилось. Однако у этого удобства есть и обратная сторона, рассказал «Газете.Ru» Тимур Алиев, ведущий юрист ЮК «Протектор».

«В погоне за удовлетворением растущего спроса и необходимостью быстрого предоставления услуг таксопарки зачастую уделяют недостаточное внимание проверке психологических качеств и стрессоустойчивости водителей. Это становится одной из ключевых причин конфликтов между пассажирами и водителями. Еще одним фактором, влияющим на поведение водителей, являются высокие комиссии агрегаторов и таксопарков, ежедневные расходы на ГСМ и другие издержки. В результате многие водители вынуждены работать практически без перерыва, принимая максимальное количество заказов, чтобы выйти в прибыль. Неудивительно, что в условиях постоянного напряжения, пробок и долгого ожидания на светофорах уровень раздражительности возрастает», — объяснил он.

Однако, даже понимая возможные причины грубости или требований чаевых, важно знать, как защитить свои права.

«Прежде всего, необходимо сохранять спокойствие и действовать конструктивно. Большинство конфликтов, связанных с нарушением прав потребителей, можно урегулировать мирным путем. Если водитель ведет себя некорректно или нарушает условия поездки, следует незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки сервиса. Для эффективного рассмотрения жалобы рекомендуется заранее зафиксировать номер автомобиля, имя водителя и детали поездки», — посоветовал он.

Дополнительным преимуществом будет наличие аудио- или видеозаписи инцидента. Эти материалы можно использовать как доказательство при обращении в службу поддержки агрегатора или даже опубликовать в открытых источниках.

«Однако важно избегать ответной грубости, поскольку во многих автомобилях установлены камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы, и запись может быть использована против самого пассажира, и имейте в виду, что запись, которая скомпрометирует самого водителя, вам практически никогда не предоставят», — отметил юрист.

Грамотный подход, подкрепленный доказательствами, может привести к применению санкций в отношении водителя — от штрафа до блокировки в агрегаторе, что лишит его источника дохода. В более серьезных случаях, например при угрозах жизни и здоровью или причинении вреда, могут быть задействованы нормы ст. 5.61 КоАП РФ или даже Уголовного кодекса РФ.

«При этом важно помнить, что чаевые — это добровольное вознаграждение за качественный сервис, а не обязательная плата. Они остаются на усмотрение клиента и не должны становиться предметом принуждения», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что в России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС.

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