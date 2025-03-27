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В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС

Россияне стали чаще оставлять онлайн-чаевые на АЗС
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 года выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитики сервиса для получения безналичных чаевых Плавно.Ру. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Средний чек, по данным аналитиков, в сегменте АЗС достиг 80 рублей. Лидером по среднему чеку в первом квартале 2026 года стали бани — средняя сумма чаевых в этом сегменте в первом квартале 2025 года составила 6 300 рублей. Также высокий показатель у караоке — 1800 рублей. В категории салонов красоты средняя сумма составляет 727 рублей, в кальянных — 477 рублей, в отелях — 471 рубль и в ресторанах — 450 рублей.

В ресторанах россияне в среднем оставляют 10% чаевых от суммы чека, в кальянных — 8%, в караоке — 7%.

Также растет доля сегмента АЗС в общей структуре категорий: если в первом квартале 2024 года она составляла 2,98%, то в первом квартале 2025 года достигла 4,5%. Самая высокая доля у ресторанов — она достигает почти 80%, на втором месте салоны красоты с долей в 6,75%.

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