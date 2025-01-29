В Дагестане с помощью квадрокоптера нашли подпольную майнинг-ферму

Директор «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал в Telegram-канале, что с помощью квадрокоптеров с тепловизорами в Дагестане удалось найти подпольную майнинг-ферму, подключенную к линии электропередач (ЛЭП).
По словам Гаджиева, майнинг-ферма располагалась в Карабудахкентском районе республики.
«Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором», — поделился глава «Дагэнерго».
Он добавил, что ущерб от действий владельца майнинг-фермы составил почти 3 млн рублей, безучетное потребление электроэнергии достигло 359 тысяч киловатт-часов.
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