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В Дагестане с помощью квадрокоптера нашли подпольную майнинг-ферму

«Дагэнерго»: в Дагестане нашли подпольную майнинг-ферму, подключенную к ЛЭП
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Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Директор «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал в Telegram-канале, что с помощью квадрокоптеров с тепловизорами в Дагестане удалось найти подпольную майнинг-ферму, подключенную к линии электропередач (ЛЭП).

По словам Гаджиева, майнинг-ферма располагалась в Карабудахкентском районе республики.

«Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором», — поделился глава «Дагэнерго».

Он добавил, что ущерб от действий владельца майнинг-фермы составил почти 3 млн рублей, безучетное потребление электроэнергии достигло 359 тысяч киловатт-часов.

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