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В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о появлении неизвестного вируса

Роспотребнадзор: ситуация с распространением нового вируса находится на контроле
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о появлении в стране неизвестного вируса, якобы вызывающего у людей повышение температуры и кровавый кашель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники ведомства обратились к администрации Telegram-канала SHOT с просьбой предоставить им всю имеющуюся информацию, связанную с заражением жителей РФ новым вирусом.

29 марта Telegram-канал SHOT написал, что в стране начал распространяться неизвестный вирус. По данным журналистов, у всех заболевших наблюдается одинаковый набор симптомов — повышение температуры тела до 39°С, слабость, ломота и сильный кашель. Более того, некоторые люди жалуются на кашель с кровью.

При этом врачи назначали таким пациентам тесты на грипп и коронавирус. Но результаты анализов были отрицательными.

В материале не уточнялось, сколько случаев заражения было зафиксировано на территории РФ к текущему моменту. Но, как отметили авторы публикации, речь идет отнюдь не о единичных случаях.

Ранее жителям РФ рассказали, когда в стране завершится сезон гриппа и ОРВИ.

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