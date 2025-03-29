В ФНС оценили масштаб ухода работников в самозанятые

ФНС: налог на профессиональный доход не повлиял на переток россиян в самозанятые

Влияние режима самозанятости на уровень официальной занятости в России оказалось незначительным. Об этом заявил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев на вебинаре компании «Такском», пишет РБК.

По данным ФНС, количество официально трудоустроенных граждан остается стабильным (около 56 млн человек) с 2018 года, несмотря на введение налога на профессиональный доход.

Мальцев подчеркнул, что режим самозанятости в основном способствует легализации трудовых отношений, а не массовому переходу из официального сектора в самозанятость. Незначительные колебания в данных по числу трудоустроенных в соответствии с Трудовым кодексом за период с 2018 по 2023 годы (от 55,3 млн до 56,8 млн человек) объясняются в большинстве своем влиянием пандемии COVID-19 в 2020 году.

Действующий с 2019 года режим самозанятости позволяет работнику одновременно платить налог на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако он запрещает самозанятым оказывать услуги своему работодателю. Это правило необходимо, чтобы бизнес не заставлял сотрудников получать статус самозанятых.

На днях сенатор Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что российские налоговые органы могут усилить контроль за самозанятыми после предложения Счетной палаты проверить их доходы.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в России около 2,4 млн самозанятых.