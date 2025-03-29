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В убийстве 13-летней девочки в лесу под Тверью подозревают местного жителя

СК: по подозрению в причастности к убийству 13-летней девочки задержан житель Твери
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области по подозрению в причастности к убийству 13-летней девочки задержали жителя Твери. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление СК.

Как заявили в ведомстве, после того как 34-летнего мужчину обнаружили в рамках расследования уголовного дела, с ним проводят следственные действия и готовят документы, чтобы ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

По данным СК, тело девочки, которая пропала в пятницу, 21 марта, нашли в лесу садового некоммерческого товарищества «Ручеек», расположенного в Калининском муниципальном округе региона. Следователи обнаружили на нем признаки насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».

23 марта жители многоэтажного дома в Подмосковье пожаловались на засор в канализации. Они вызвали сотрудников коммунальных служб. При осмотре труб специалисты обнаружили тело младенца весом два килограмма.

Ранее умер отец, зарезавший четверых детей под Тверью.

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