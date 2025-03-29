В Краснодарском крае произошел пожар на мусорном полигоне

Пожар произошел на свалке в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила администрация соответствующего муниципального округа, опубликовав заявление в Telegram-канале.

Из него следует, что огонь охватил бытовые и иные виды отходов на территории Двубратского полигона.

«Полиция зафиксировала сообщение о поджоге», — уточнили в администрации.

Там добавили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб и несколько единиц техники. Ситуация на мусорном полигоне находится под контролем специалистов, подчеркивается в сообщении.

27 марта в административном центре Челябинской области загорелся гараж. Постройка расположена на Солнечной улице.

По данным Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей», причиной стал поджог. Журналисты выяснили, что несколько подростков захотели совершить шалость и целенаправленно устроили пожар на территории гаражного кооператива.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать огонь, при этом никто не пострадал.

Ранее в Чувашской Республике произошел пожар в магазине бытовой химии.