Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростки сожгли гараж в российском городе

В Челябинске подростки решили устроить шалость и сожгли гараж
close
Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске группа подростков подожгла гараж. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на Солнечной улице. Предварительно, компания подростков решила устроить шалость и подожгла гараж.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Возгорание обнаружили не сразу — соседи заметили, что их кладовку затапливает кипятком, они поднялись наверх и почувствовали запах гари. На место прибыли пожарные, огонь потушили. Выяснилось, что пламя прожгло пластиковую трубу отопления.

Ранее в Чувашии произошел крупный пожар в магазине бытовой химии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами