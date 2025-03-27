Подростки сожгли гараж в российском городе

В Челябинске подростки решили устроить шалость и сожгли гараж

В Челябинске группа подростков подожгла гараж. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на Солнечной улице. Предварительно, компания подростков решила устроить шалость и подожгла гараж.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Возгорание обнаружили не сразу — соседи заметили, что их кладовку затапливает кипятком, они поднялись наверх и почувствовали запах гари. На место прибыли пожарные, огонь потушили. Выяснилось, что пламя прожгло пластиковую трубу отопления.

Ранее в Чувашии произошел крупный пожар в магазине бытовой химии.